В Москве педофил на протяжении девяти месяцев насиловал 14-летнюю падчерицу друга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве отправили под стражу педофила, который на протяжении девяти месяцев насиловал 14-летнюю девочку. Как рассказали в Следственном комитете столицы, мужчина был другом отчима своей жертвы и проживал с ними в одной квартире.

В столице расследуют уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины. Его обвиняют в изнасиловании, а также совершении иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

По данным следствия, в период с 1 мая 2022 года по 28 января 2023 года обвиняемый в доме по улице Дежнева в городе Москве угрозами физической расправы неоднократно насиловал падчерицу своего знакомого.

В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину. 9 февраля по ходатайству следствия фигуранта отправили под стражу. Расследование продолжается, следователи проверяют возможные эпизоды аналогичной преступной деятельности обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что за растление двух девочек на детской площадке в Москве 31-летний мужчина получил 16 лет колонии строгого режима.