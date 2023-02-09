Врач-терапевт Фокина предостерегла пожилых россиян от вегетарианских диет

Врач-терапевт Фокина предостерегла пожилых москвичей от вегетарианских диет Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина, рассказала о том, чем опасна вегетарианская диета для пожилых людей и почему от идеи придерживаться её им стоит отказаться. Слова специалиста передаёт «Газета.ру».

Прежде всего, вегетарианская диета автоматически означает нехватку питательных веществ, отсутствие которых заметно повышает риск травмирования у пенсионеров, так как у них может развиться остеопороз.

В преклонном возрасте крайне важно получать достаточное количество животного белка, так как он является основой мышечной массы. Без должного поддержания мышц пенсионеры также рискуют ослабнуть и получить травмы даже во время передвижения по городу или выполнения домашних дел.

Фокина привела в пример известного телеведущего Николая Дроздова, который всю жизнь был вегетарианцем, предпочитая сыроедение. Из-за этого в его организме наблюдалась серьёзная нехватка калия, натрия и других элементов, а кости стали более хрупкими.

Врач также напомнила о том, что, помимо белка, очень важно заниматься физической активностью, тренировать мышцы, не давать им обмякнуть и потерять тонус.

Ранее KP.RU сообщал, что 29 января 2023 года стало известно о попадании известного телеведущего Николая Дроздова в больницу. Он получил перелом рёбер, когда поскользнулся и упал на улице.