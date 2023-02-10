Небольшой снег и метель ожидаются в Москве 11 февраля 2023 года Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве 11 февраля 2023 года ожидаются небольшой снег и местами метель. В течение суток в столице могут быть сильные порывы ветра, передает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем составит от одного до трех градусов ниже нуля. При этом будет облачно с прояснениями. Ночью столбики термометров опустятся еще на один градус — до минус двух-четырех. Также в темное время суток прекратится метель.

Юго-западный ветер днем будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду. К ночи добавится еще и южное направление, скорость ветра составит порядка 5-10 метров в секунду, шквалистость сохранится.

На дорогах наблюдается гололедица.

Ранее KP.RU писал, что в Москве к началу следующей недели сугробы вырастут до 34-35 сантиметров, что близко к норме февраля.