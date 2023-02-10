Дерматолог Потекаев объяснил связь недосыпа и перхоти

К возникновению дерматита приводит снижение иммунитета Фото: Shutterstock

Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Николай Потекаев рассказал, чем может быть вызвано такое заболевание кожи как себорейный дерматит. Он поражает чаще всего лицо, а в сухом виде знаком людям как перхоть, рассказал врач в эфире телеканала «Доктор».

Дерматолог объяснил, что себорейный дерматит проявляется воспалением и шелушением кожи. Это хроническое распространенное заболевание. Чаще всего оно возникает на лице — там где больше всего сальных желез. Наиболее подвержены воспалениям носогубные складки, зона роста волос и волосистая часть головы. На последней можно заметить еще и последствия себореи — перхоть.

Николай Потекает сообщил, что заболевание возникает в результате недосыпа или неправильного сна: плохой режим снижает иммунитет. Также себорею могут спровоцировать загруженность, физическое и эмоциональное перенапряжение и злоупотребление алкоголем.

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