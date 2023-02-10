«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до вечера 11 февраля из-за гололедицы

«Желтый» уровень погодный опасности продлили в Москве из-за гололедицы Фото: Иван МАКЕЕВ

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области до субботы, 11 февраля. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Информация об уровне погодной опасности размещена на сайте Гидрометцентра России, ее обновили в пятницу, 10 февраля.

Предупреждение из-за гололедицы будет действовать в столице до 21:00 субботы, 11 февраля. Аналогичная ситуация и в Подмосковье.

Отметим, что по прогнозу Гидрометцентра сегодня, 10 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, местами метель и гололедица. Как писал KP.RU, температура днем составит от одного до трех градусов мороза, ночью похолодает до минус четырех. В течение суток будет дуть ветер юго-западного направления, после захода солнца к нему добавится южный. Скорость составит порядка 5-11 метров в секунду, временами порывы будут доходить до 15 метров в секунду.