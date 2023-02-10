Трехлетний ребенок насмерть захлебнулся собственной рвотой в детском саду в центре Москвы

В детском саду в Москве трехлетний ребенок насмерть захлебнулся собственной рвотой Фото: Мария ЛЕНЦ

Трехлетний ребенок насмерть захлебнулся собственной рвотой в детском саду в Москве. Об ужасном происшествии в одном из столичных дошкольных учреждений сообщил KP.RU собственный источник.

Малыша нашли мертвым днем 9 февраля в детском саде «Рябинушка». Это муниципальное дошкольное учреждение в самом центре Москвы, в Пресненском районе.

По предварительным данным экспертов ребенок умер от асфиксии. Одной из причин могла стать рвота, предположительно, он захлебнулся при одном из позывов.

В администрации детского сада корреспонденту KP.RU отказались комментировать случившееся.

Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова подтвердила, что по данному факту проводится проверка.

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