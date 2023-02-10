Пьяный бездомный избил 14-летнюю школьницу-промоутера в костюме ежика на севере Москвы

Мужчина несколько раз ударил девочку в живот Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Москвы пьяный прохожий избил школьницу в костюме ежика. 14-летняя девочка раздавала листовки на Коровинском шоссе, когда на нее напал незнакомец. Он несколько раз ударил подростка в живот, пишет «МК».

Инцидент произошел в четверг, 9 февраля, днем. Девочка в костюме ежика раздавала листовки прохожим, к ней подошел нетрезвый мужчина. Он стал хватать школьницу за руки, а затем несколько раз ударил в живот. Подростку понадобилась помощь медиков. Врачи диагностировали у нее тупую травму живота.

Хулигана задержали по горячим следам. Им оказался 56-летний бездомный мужчина. Причины поступка нарушителя остаются неизвестны.

Ранее KP.RU рассказывал, что пьяный мужчина пнул ногой сотрудника МАДИ в Москве. Напавший оказался обычным прохожим, которого задело, что инспектор фиксирует факт неправильной парковки чужим авто.