Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на стройке на юго-востоке Москвы

Место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве на Рязанском проспекте во время строительных работ нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. В настоящий момент место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен во время строительных работ на Рязанском проспекте в районе дома 39», - рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что боеприпас вывезут с территории стройки, а затем уничтожат. Жизни и здоровью жителей столицы ничего не угрожает.

Ранее KP.RU писал, что 13 января похожий на снаряд времен ВОВ предмет нашли на улице Тухачевского в Москве. Опасную находку обнаружили во время земляных работ, участок был оцеплен. На месте происшествия работали саперы. Никто из горожан не пострадал.