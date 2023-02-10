Спрос на вторичную недвижимости в Москве вырос на 25% за год

Востребованность вторичной недвижимости в Москве выросла за год на 25 % Фото: Иван МАРКОВ

В 2022 году в Москве заметно вырос спрос на квартиры, ранее уже обжитые другими людьми. Интерес к вторичной недвижимости увеличился на четверть, по сравнению с показателями 2021 года, о чём пишут «Известия», со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости».

Уточняется, что с начала 2023 года на рынке вторичной недвижимости в Москве в основном были популярны двухкомнатные квартиры. Приобретали или рассматривали их 37% покупателей. Значительную долю рынка также составили однушки (30,6 %). Трёхкомнатными квартирами интересовались только 15 % москвичей, студиями - 13 %, а четырёхкомнатными и более - только 4 %.

Аналитики наблюдают своеобразный баланс между спросом и предложением, что приводит к стабилизации цен. При этом больше всего на стоимость жилья влияют ставка по ипотеке и информационный шум. Эксперты отметили, что в январе 2023 года однокомнатная квартира в Москве стоила, в среднем, около 10 млн рублей, а трёхкомнатная - 23 млн рублей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что эксперты АКРА предсказывают удешевление квартир в новостройках на 10-15 % в 2023 году.

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