Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные

Синоптик Цыганков рассказал о погоде на 11-12 февраля в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптик, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о том, какая погода ожидает жителей Москвы в ближайшие выходные, 11-12 февраля. Его слова передаёт RT.

Как отметил Цыганков, сегодня, в пятницу, погода в Москве солнечная и выше климатической нормы, однако обольщаться не стоит - уже завтра, 11 февраля, обстановка сменится на менее благоприятную. Небо затянут тучи, и на улицы столицы пойдет снег. Но в воскресенье снег начнёт ослабевать, затем в столицу вновь вернется оттепель.

По температуре прогнозы Цыганкова следующие: в субботу ночью -1...-4, днём - 0...-5 градусов. В воскресенье примерно такая же картина: -2...-5 ночью, и 0...-5 градусов днём. В понедельник уже потеплеет до плюсовой температуры.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве из-за гололедицы продлили экстренное предупреждение о потенциально опасной погоде до 11 февраля.