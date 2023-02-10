На Таганско-Краснопресненской линии метро увеличили интервалы движения поездов из-за человека на путях Фото: Михаил ФРОЛОВ

На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной структуры Москвы.

Информацию о ЧП пресс-служба ведомства опубликовала в 14:35 10 февраля. Спустя 13 минут стало известно, что движение на вышеуказанном участке Таганско-Краснопресненской линии вводится в график.

Подробности происшествия не раскрываются. Состояние человека, задержавшего метро, неизвестно.

Ранее KP.RU писал, что из-за человека на путях движение поездов приостанавливали на синей ветке метро. ЧП случилось 27 января в районе 9:34 утра. На некоторых участках Арбатско-Покровской линии пришлось полностью остановить движение поездов. Составы не ходили от «Курской» до «Партизанской». Через 20 минут проблему устранили, дептранс сообщил о восстановлении движения.