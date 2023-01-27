Приостановленное из-за человека на путях движение на синей ветке метро восстановили

Поезда временно не ходили от «Курской» до «Партизанской» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Движение на восточном участке синей ветки метро восстановили и начали вводить в график после инцидента с человеком на путях, сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

«Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график», - сказано в сообщение.

Как писал KP.RU, человек на пути осложнил движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро в 09:34 27 января. На некоторых участках пришлось полностью остановить движение поездов – составы не ходили от «Курской» до «Партизанской». Через 20 минут проблему удалось устранить. О состоянии пассажира, который оказался на путях, а также об обстоятельства случившегося ничего не сообщается.

В Московском метрополитене 11 января на оранжевой и серой ветках метро также были увеличены интервалы между поездами. Причиной задержек стала проверка инфраструктуры. На некоторых станциях образовались очереди.