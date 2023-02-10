Мужчина погиб после падения люльки с высоты девятого этажа в Москве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На одной из строительных площадок, расположенных на северо-западе Москвы, во время выполнения строительных работ произошёл обрыв троса люльки, в которой находился рабочий. Мужчина погиб, рухнув с высоты девятого этажа. Об этом пишет издание РИА Новости, со ссылкой на экстренные службы города.

Известно, что злополучная строительная площадка находится по адресу: Причальный проезд, 8. Обстоятельства происшествия, причины, возможные виновные и другие детали пока уточняются. Сообщается лишь о том, что мужчина разбился насмерть после падения с высоты девятого этажа, когда оборвался трос подъёмной люльки.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в январе 2023 года в Москве произошёл другой случай падения с большой высоты, когда двое подростков выпали из окна 22 этажа на юго-западе столицы.