Один человек погиб после падения в шахту лифта логистического центра в Новой Москве Фото: ГСУ СК России по Москве

Сегодня, 10 февраля, в здании логистического центра в Новой Москве произошло ЧП - несколько человек упали в шахту лифта. В результате погиб один человек, и ещё несколько пострадали. Следователи начали проверку этого инцидента, о чём пишет пресс-служба ГСУ СК по Москве.

По предварительным данным, несколько человек упали в шахту лифта в пятницу, и в результате падения погиб один из них. Остальные выжили, но получили травмы разной степени тяжести. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Следователи занимаются установлением всех обстоятельств инцидента, и пытаются понять как это произошло, кто может быть виноват. Правоохранители проводят опрос очевидцев случившегося и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее ТАСС писал, что в Новой Москве пятеро рабочих упали в шахту лифта строящегося дома.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на одной из строек Москвы оборвался трос с люлькой, в которой находился рабочий. Мужчина упал с высоты девятого этажа и погиб.