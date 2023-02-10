Приезжий угнал и продал на запчасти КамАЗ за 2,9 млн рублей в Москве

Полицейские задержали в Москве попытавшегося угнать КАМАЗ приезжего Фото: Олег ЗОЛОТО

Московские правоохранители задержали приезжего мужчину, который угнал с территории одной из столичных стройплощадок КамАЗ. Раньше он работал там, и знал где лежат ключи от казённой техники. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Как отметили в ведомстве, мужчина пробрался на строящийся объект, где прежде работал, украл ключи от КамАЗа, забрался в кабину и уехал. Он сумел беспрепятственно скрыться на технике, которая стоит 2,9 млн рублей, а затем продал краденый грузовик, на запчасти.

Правоохранители задержали угонщика в одном из московских аэропортов, когда тот пытался покинуть город. Выяснилось, что грузовика у него уже нет, и теперь полиция ищет проданный на детали КамАЗ. Когда его найдут - соберут заново, и передадут обратно владельцам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража). Судья Симоновского районного суда принял решение оставить обвиняемого под запретом определённых действий, но пока не ограничивать его свободу. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали жителя Свердловской области, который украл рюкзак у москвича, чтобы купить билет домой, а спустя время вернулся в столицу и попался правоохранителям.