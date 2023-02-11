Синоптик Вильфанд: в Москве ожидаются снегопады и метель 11 февраля

В Москве ожидаются снегопады и метель 11 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве 11 февраля ожидаются снегопады и метели с ветром до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем 11 февраля в столице будет от нуля до двух градусов мороза, об этом рассказал ТАСС со слов научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Высота снежного покрова за сутки может увеличиться до 5-10 сантиметров.

Обильные осадки будут затруднять работу коммунальным службам города, снизится видимость на дорогах, поэтому движение автомобилей будет существенно осложнено. Интервал осадков снизится уже только во второй половине дня воскресенья.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 11 и 12 февраля прогнозируют пасмурные и снежные дни. Уже после выходных, в столицу может вернуться оттепель. Ночью температура воздуха может достигать пяти градусов ниже нуля.