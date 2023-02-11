Сейсмолог Завьялов назвал Москву безопасным местом для тех, кто боится землетрясений

Сейсмолог Завьялов назвал Москву самой безопасной точкой от землетрясения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва и Северный Урал — наиболее безопасные точки в России, в которых вероятность землетрясения с высокой магнитудой крайне мала. Об этом рассказал URA.RU со слов заведующего лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов.

После произошедшей катастрофы в Турции, специалист призвал людей, которые бояться землетрясений, переезжать в Москву или на Северный Урал. Здесь нет подобных геологических структур, которые могут привести к таким природным явлениям.

Он также подчеркнул, что небольшие сейсмические сотрясения в России все таки могут быть, но не более пяти баллов. Почти десять лет назад в Охотском море было сильное землетрясение примерно в 8 баллов. Это тот же показатель, что и привел к катастрофе в Турции, только оно произошло на глубине 600 километров.

Глубина очага у турецких землетрясений составляет около 10-18 километров.

Ранее KP.RU писал о том, что в Москве начали сбор гуманитарной помощи для людей, которые пострадали от природной катастрофы в Турции. Все неравнодушные могут принести вещи первой необходимости в турецкое посольство.