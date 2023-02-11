«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за метели

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за метели 11 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за метели и обильных снегопадов. Предупреждение вступает в силу с 21:00 11 февраля и продлиться до второй половины следующего дня. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

Во время снегопадов и метели, сильно ухудшается видимость на дорогах, а также сцепление с ней.

Подобное предупреждение сигнализирует о том, что погода в этот период потенциально опасна и стоит предпринимать дополнительные меры безопасности.

Водителям стоит снизить привычную скорость движения, а также отказаться от лишних маневров и перестроений. Также стоит увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей.

Ранее KP.RU рассказывал о погоде 11 февраля в Москве. Ожидаются снегопады и метель с ветром, скорость которого будет достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха при этом будет от нуля до двух градусов ниже нуля.