Гидрометцентр предупредил о метели и -2 градусах в Москве 11 февраля 2023 года

В Москве будет метель и температура воздуха до -2 градусов днем 11 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

Днем 11 февраля в Москве ожидается снег, метель и облачная погода. Температура воздуха будет от нуля до двух градусов мороза, а порывы юго-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду. Об этом рассказывается на портале Гидрометцентра России.

Ночью снегопады в столице усилятся, а температура воздуха снизится на пару градусов и составит четыре градуса ниже нуля. Порывы ветра в темное время суток также могут стать сильнее и доходить до 17 метров в секунду.

На протяжении суток 11 февраля в Москве на дорогах и тротуарах будет образовываться слой наледи, поэтому людям стоит быть аккуратными при передвижению по городу пешком и на автомобилях.

Напомним, что ранее KP.RU сообщал о введении «желтого» уровня погодной опасности в Москве 11 февраля. Причиной подобного предупреждения стали метели, которые заметно ухудшают видимость на дорогах.