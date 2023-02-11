В Москве выявили 3043 новых случая заражения COVID-19 за сутки

Медики выявили ещё 3043 новых заболевших коронавирусом в Москве Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки, по состоянию на 11 февраля, в Москве были выявлены ещё 3 043 случая заболевания коронавирусом. Суммарно за всё время пандемии в столице переболели 3 376 326 человек, о чём сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Госпитализация понадобилась 165 жителям столицы из-за тяжести состояния, не позволившего назначить им лечение на дому. Еще 2 391 человек выздоровели после болезни. Согласно общей статистике по Москве, 3 174 636 москвичей уже благополучно перенесли ковид и выздоровели.

Статистика смертности пополнилась 12 случаями подтвержденной гибели от вируса. Всего в Москве умерли из-за болезни 48 014 человек.

Москва по-прежнему остаётся в красной зоне по заболеваемости как регион, не достигший целевых показателей. Чтобы выйти из этого статуса, в городе должны заболевать менее 150 человек на каждые 100 тыс. населения за одну неделю.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 10 февраля в Москве выявили ещё 2 952 новых заболевших коронавирусом.