Терапевт Романенко рассказала об опасных последствиях бесконтрольного приема аспирина

Врач-терапевт рассказала об опасных последствиях бесконтрольного приема аспирина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бесконтрольный прием аспирина может привести к серьезным последствиям для организма человека. Может начаться кровотечение в желудочно-кишечном тракте и эрозивно-язвенным поражениям, об этом рассказывает «Москва 24» со слов врача-терапевта Татьяна Романенко.

Чаще всего аспирин применяют как жаропонижающее, противовоспалительное и болеутоляющее средств. Еще одно свойство препарата - воспрепятствование образования тромбов. Однако аспирином нельзя злоупотреблять.

Специалист советует перед употреблением любых лекарств, даже в самом небольшом количестве, посоветоваться с врачом, чтобы не допустить фатальной ошибки. Аспирин действительно можно применять в рамках профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, однако назначить лекарство может только врач. Самолечение опасно для здоровья.

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