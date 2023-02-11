Две новые «выделенки» для автобусов появятся в Москве 4 марта 2023 года

Две новые выделенки для автобусов откроют в Москве 4 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На севере и западе Москвы 4 марта планируют открыть две новые выделенные полосы для общественного транспорта. Одна из них появится в Библиотечном проезде, а другая - на Озёрной улице. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Ранее автобусы проходили маршрут по Библиотечному проезду за 12 минут, а по Озёрной улице - за 5 минут. После ввода выделенок дистанция будет преодолеваться за две минуты на каждом из участков. При этом новые выделенные полосы затронут сразу 12 автобусных маршрутов, ими будут пользоваться порядка 58 тыс. пассажиров.

Как отметил глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, в столице активно развивается сеть выделенных полос, которые позволяют заметно увеличить скорость движения общественного транспорта, а также избежать аварийных ситуаций. Он подчеркнул, что во время движения по «выделенкам» автобусы на 30 % реже попадают в ДТП.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве с 19 января открылись пять выделенных полос на разных участках Волоколамского шоссе.