Из-за ДТП на путях на улице Зои и Александра Космодемьянских задерживались несколько трамваев

Из-за ДТП на путях на улице Зои и Александра Космодемьянских задерживаются некоторые трамваи Фото: Департамент транспорта Москвы

Трамваи №23, 27 и 30 задерживаются на улице Зои и Александра Космодемьянских из-за ДТП на путях, об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что сейчас временно были изменены некоторые маршруты, а пассажирам рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты и внимательно слушать объявления водителей.

Информации о самой аварии и пострадавших в ней не уточняется. Для скорейшего возобновления движения на месте работают оперативные службы города.

Спустя полчаса в ведомстве сообщили о возобновлении привычого движения на данном участке.

Ранее KP.RU сообщал, что 10 февраля на Таганско-Краснопресненской линии метро временно увеличивали интервалы движения поездов из-за человека на путях. ЧП произошло днем, около 14:35. Через 13 минут движение возобновили. Подробности происшествия и состояние упавшего на пути человека не уточнялось.