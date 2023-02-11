Средняя сумма ипотеки в Москве выросла на 15 % за 2022 год

Средний размер ипотеки в Москве за 2022 год вырос на 15 % из-за подорожания недвижимости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам 2022 года средняя сумма ипотечного кредита, выдаваемого жителям Москвы и приезжим, составила 7,42 млн рублей, что на 15 % выше показателя 2021 года. Основной причиной увеличения ипотеки стало подорожание недвижимости в столице, о чём пишет ТАСС, со ссылкой на исследование компании «Прогород».

Так, в 2021 году средний размер ипотеки в Москве составлял 6,47 млн рублей. Также в исследовании озвучили, на какую сумму набрали ипотечных кредитов в столице за 2022 год. Это число, ни больше ни меньше, составило 666 млрд рублей. При этом больше всего ипотечных кредитов на покупку жилья выдали в декабре прошедшего года, в размере 87 млрд рублей.

На протяжении всего прошедшего года средняя ипотека, оформлявшаяся москвичами, выросла в сумме на один миллион рублей - с 7 млн в январе, до 8 млн в декабре. Вместе с тем вырос и средний срок выдачи кредита, на два года, с 22,4 до 24,2 лет.

Основной причиной таких изменений стало подорожание недвижимости - цены в новостройках в 2022 году выросли на 16,7 %, до 247 тыс. рублей за квадратный метр, а в бизнес-классе до 364 тыс. рублей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве за 2022 год на четверть вырос спрос на вторичную недвижимость.