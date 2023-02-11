Тишковец: за 15 часов в Москве выпадет до 20% месячной нормы осадков

Синоптик: За 15 часов в Москве выпадет порядка 1/5 месячной нормы осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всё более громкие предостережения звучат касательно активного циклона, накрывающего Москву и Московскую область. Так, ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщает, что за ближайшие 15 часов в столице выпадет до 20 % месячной нормы осадков.

Как отметил синоптик, это не единственная проблема, с которой столкнутся москвичи. Куда более неприятным последствием прибытия мощного циклона станет то, что в городе проявится так называемая «барическая пила»: в ночь на 12 февраля показания барометров значительно упадут, до 735 мм ртутного столба, а затем резко подскочат на 17 единиц. Это может негативно сказаться на астматиках, аллергиках и людях с повышенным артериальным давлением.

Тишковец добавил, что в период между 21:00 11 февраля и 03:00 12 февраля центр циклона, так называемый «глаз бури», будет проходить прямо над Москвой. Сразу после этого, начиная с 04:00, ветер заметно усилится, и актуальная температура в -2...-5 градусов будет ощущаться как -9...-12 градусов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что активный циклон получил название «Роберт», и жители Москвы уже могут наблюдать последствия его прибытия.