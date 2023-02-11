Синоптик Тишковец предупредил москвичей о «барической пиле» 12 февраля 2023 года

Метеозависимых москвичей предупреждают о «барической пиле» 12 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 12 февраля, в Москве ожидается нестандартное атмосферное явление, называемое синоптиками «барической пилой». Оно характеризуется резким падением, а затем таким же резким скачком атмосферного давления, что чревато плохим самочувствием для многих людей. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Барическая пила будут проявляться следующим образом: сначала, ночью 12 февраля, столбик ртутного столба опустится до 735 единиц, а затем стремительно, за короткий промежуток времени, подскочит до 752 миллиметров ртутного столба. Такие резкие перепады давления опасны для астматиков, аллергиков, а также людей с высоким артериальным давлением.

Причиной таких капризов погоды стал активный циклон, эпицентр которого будет проходить над Москвой с 21:00 11 февраля до 03:00 12 февраля.

Ранее KP.RU сообщал о том, что ещё принесёт с собой активный циклон в Москву. Например, стоит ожидать значительного похолодания, метелей и штормового ветра.