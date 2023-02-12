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НовостиОбщество12 февраля 2023 5:30

Небольшой снег, порывистый ветер и до -5 градусов ожидаются в Москве 12 февраля

Ночью температура воздуха опустится до девяти градусов ниже нуля
Роман ПОЛОСИКОВ
В Москве днем 12 февраля ожидается температура до -5 градусов и сильный ветер

В Москве днем 12 февраля ожидается температура до -5 градусов и сильный ветер

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 12 февраля в столице продолжится снегопад и метели с сильными порывами ветра со скоростью до 17 метров в секунду. Температура воздуха будет от трех до пяти градусов ниже нуля. Об этом рассказали на портале Гидрометцентра России.

На дорогах все также будет сложная ситуация: образовавшаяся корка льда и снежные заносы как и прежде внесут свои коррективы в движение транспорта.

В темное время суток количество осадков станет меньше, а ветер успокоится до 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в течение всего дня будет в районе 747-750 миллиметров ртутного столба.

Ранее KP.RU рассказывал, что 12 февраля в столице прогнозируются резкие перепады атмосферного давления (с 735 мм ртутного столба до 752 мм ртутного столба), они могут неблагоприятно повлиять на метеозависимых людей.