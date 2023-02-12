Тишковец: 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь с 11 на 12 февраля 2023 года

В Москве выпало 20% месячной нормы осадков за ночь с 11 на 12 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве за ночь с 11 на 12 февраля выпало около 20% от месячной нормы осадков за месяц. На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 6 миллиметров осадков, на Балчуге — 8, а в Тушино — 9 миллиметров. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Подмосковье же этот показатель достигал 10 миллиметров.

Из-за сильных порывов ветра, которые местами достигают 18 метров в секунду, фактическая температура в -3,6 градусов, может ощущаться как -11. Видимость в связи с обильными снегопадами ухудшилась до одного километра.

Местами снегопад с сильным ветром, в тандеме они образуют метели и бури.

Ранее KP.RU писал, что температура воздуха днем может опуститься до пяти градусов ниже нуля, а к ночи станет еще ниже и будет в районе -9 градусов. Разбушевавшийся ветер успокоится уже в темное время суток. Атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба.