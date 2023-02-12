Три человека пострадали при столкновении Mercedes со столбом на Боровском шоссе в Москве

В результате ДТП на Боровском шоссе машина разломилась надвое от столкновения со столбом Фото: из соцсетей

На Боровском шоссе автомобиль Mercedes на высокой скорости врезался в столб. В результате столкновения машина разломилась на две части, а сотрудники МЧС помогли вызволить водителя и двух пассажиров, об этом рассказали KP.RU в экстренных службах.

Все трое находящихся в машине доставлены в больницу.

Возможной причиной ДТП называют плохую видимость и сцепление с дорогой из-за метели и гололедицы на дорогах. В таких погодных условиях водитель решил пренебречь дополнительными мерами безопасности в виде снижения скорости.

ДТП произошло на повороте, что и осложнило возможность для водителя избежать столкновения. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU писал о столкновении пяти автомобилей на северо-востоке Москвы. Медицинская помощь понадобилась только для двух человек.