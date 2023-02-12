Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 февраля 2023 7:28

Три человека пострадали при столкновении Mercedes со столбом на Боровском шоссе в Москве

В результате ДТП иномарка разломилась надвое
Авторы (2):
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Роман ПОЛОСИКОВ
В результате ДТП на Боровском шоссе машина разломилась надвое от столкновения со столбом

В результате ДТП на Боровском шоссе машина разломилась надвое от столкновения со столбом

Фото: из соцсетей

На Боровском шоссе автомобиль Mercedes на высокой скорости врезался в столб. В результате столкновения машина разломилась на две части, а сотрудники МЧС помогли вызволить водителя и двух пассажиров, об этом рассказали KP.RU в экстренных службах.

Все трое находящихся в машине доставлены в больницу.

Возможной причиной ДТП называют плохую видимость и сцепление с дорогой из-за метели и гололедицы на дорогах. В таких погодных условиях водитель решил пренебречь дополнительными мерами безопасности в виде снижения скорости.

ДТП произошло на повороте, что и осложнило возможность для водителя избежать столкновения. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU писал о столкновении пяти автомобилей на северо-востоке Москвы. Медицинская помощь понадобилась только для двух человек.