Пять автомобилей столкнулись в проезде Серебрякова на северо-востоке Москвы

Два грузовика и три легковых автомобиля столкнулись в проезде Серебрякова в Москве Фото: Shutterstock

На северо-востоке Москвы, в проезде Серебрякова (на пересечении с проездом Нансена), столкнулись сразу пять автомобилей - два грузовика и три легковушки. О массовом ДТП сообщает ТАСС, со ссылкой на экстренные службы города.

Деталей о происшествии пока нет, как и информации о причинах и обстоятельствах столкновения пяти автомобилей. Известно только, что осмотр прибывших медиков понадобился двоим участникам ДТП. Во время происшествия не произошло розлива топлива: это упрощает устранение последствий аварии и снижает риски.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на улице Зои и Александра Космодемьянских столкнулись легковушка и трамвай. В этом столкновении пострадали два человека, один из которых ребёнок. Его госпитализировали в больницу имени Филатова.

Также сообщалось о том, что из-за этого столкновения задерживались два трамвайных маршрута, следовавших по этой улице.