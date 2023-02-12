Жителей Москвы научат защищаться от телефонных мошенников

Для москвичей пройдет бесплатный вебинар на тему защиты от телефонных мошенников Фото: Shutterstock

Вебинар, на котором расскажут, как защищаться от телефонных мошенников, пройдет 15 февраля в социальной сети «Вконтакте». Там москвичи смогут узнать, как определить звонит ли им мошенник или реальный сотрудник МВД. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в последние месяцы в столице участились случаи, когда мошенники звонят людям и представляются сотрудниками силовых структур, выманивая деньги у людей с помощью методов социальной инженерии.

На вебинаре расскажут, как можно определять звонки мошенников от сотрудников МВД, а также о том, как защититься от изощренных мошеннических схем. Записаться на вебинар можно на специальном портале.

Подобные мероприятия проходят уже не в первый раз в рамках проекта «Перезвони сам».

Ранее KP.RU писал, что аферист украл у 95-летней москвички 1,3 миллиона рублей, используя популярную схему обмана «Ваш родственник попал в беду». Отличает его от других только то, что он действовал в одиночку.