Синоптик Тишковец: сугробы в Москве выросли до 33 сантиметров

Сугробы в Москве выросли до 30 сантиметров Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве после обильных снегопадов в последние дни сугробы выросли выше 30 сантиметров. На базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали высоту снежного покрова в 33 сантиметра, об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос».

Самые высокие сугробы в регионе удалось зафиксировать в Коломне и Черустях. Там их высота достигла 41 и 43 сантиметров соответственно. Из-за продолжения снегопадов в столичном регионе, высота сугробов продолжит расти, а температура воздуха будет в комфортных значениях для середины февраля.

Ранее KP.RU писал, что всего за 12 часов, в ночь с 11 на 12 февраля, в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков. Из-за сильного ветра, фактическая температура в 3,6 градуса ниже нуля, ощущалось как -11 градусов. Видимость сократилась до одного километра.