Самую дорогую квартиру бизнес-класса продают в Москве за 232 млн рублей

Самая дорогую квартиру бизнес-класса продают в Москве за 232 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самая дорогая первичная квартира бизнес-класса в Москве находится в Хорошево-Мневниках. За пейнтхаус площадью 261,7 квадратных метра просят 232,4 млн рублей, рассказали «Известия» со ссылкой на данные аналитиков.

При этом самый недорогой лот бизнес-класса предлагают в районе Печатники. Студия площадью в 17 квадратных метров обойдется покупателю в 6,8 млн рублей.

Эксперты рассказали, что 75 процентов рынка первичной недвижимости приходится на три типа квартир: трехкомнатные, четырехкомнатные и двухкомнатные квартиры евроформата.

В среднем предлагаемое жилье имеет площадь 66,8 квадратных метра, за год показатель снизился на 3,6%. Уменьшились средние площади и внутри отдельных типов жилья.А цена на квартиры бизнес-класса, наоборот, за год увеличилась на 3,3%, до 29,1 млн рублей.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал, что в столице отмечают дефицит квартир классического формата. Из-за переполненности рынка «евро», цены на «классику» выросли.

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