Тело 85-летней пенсионерки нашли после пожара в квартире на улице Маршала Тухачевского в Москве

Тело пенсионерки нашли после пожара в квартире жилого дома на улице Маршала Тухачевского в Москве Фото: прокуратура Москвы

В квартире жилого дома на улице Маршала Тухачевского произошел пожар. После тушения внутри помещения нашли тело женщины 1938 года рождения, сообщили в прокуратуре Москвы.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Хорошевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин ЧП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту случившегося.

Ранее KP.RU рассказывал, что следователи организовали проверку после гибели двух человек при пожаре на востоке Москвы. Тела нашли в квартире на улице Вешняковской. Причиной смерти стало отравление угарным газом. Предварительно, накануне мужчины распивали алкогольные напитки. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.