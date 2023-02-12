Стало известно, сколько москвичи готовы потратить на подарки ко Дню святого Валентина

На подарки ко Дню влюбленных москвичи в среднем потратят 3,4 тысячи рублей Фото: pixabay.com

Москвичи в среднем планируют потратить на подарки ко Дню всех влюбленных около 3,4 тысячи рублей. Мужчины в браке и в отношениях тратят на подарки вторым половинкам примерно одинаковые суммы, это стало известно в результате опроса специалистов портала SuperJob.

На День святого Валентина на подарок жене москвичи в среднем готовы выделить около 4300 рублей, подарок девушке обходится в 4000 рублей. В то же время на подарок мужу женщины тратят около 2500 рублей, а молодому человеку — 2700 рублей.

На втором месте по тратам на подарки в День влюбленных расположился Санкт-Петербург, а следом за ним — Екатеринбург. В целом дарить в этот день подарки собирается каждый пятый житель страны.

Ранее KP.RU писал, что на колесе обозрения «Солнце Москвы» в День всех влюбленных появятся романтические кабинки. Их украсят шарами в форме сердец, чтобы создать приятную атмосферу. Также на колесе вечером появится праздничная подсветка.