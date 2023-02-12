Ликсутов: на станции «Маяковская» прошли первые свадебные церемонии в 2023 году

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

В ночь с 11 на 12 февраля на станции метро «Маяковская» прошли три свадебных церемонии. Площадка — одна из локаций проекта «Новые адреса счастья» — в него входят необычные места для регистрации брака в столице. «Маяковскую» называют одной из самых красивых станций подземки.

— В 2023 году Московский транспорт продолжает участвовать в проекте Мэра Москвы Сергея Собянина «Новые адреса счастья» и предоставлять площадки для регистрации брака. Этой ночью три свадебные церемонии прошли на «Маяковской» — одной из самых красивых станций метро. Всего за 2022 год здесь поженились 19 пар. Поздравляем молодоженов и желаем им счастья, — рассказал заместитель Мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Среди других объектов транспортного комплекса Москвы, где можно заключить брак — реконструированный Северный речной вокзал и Московская канатная дорога на Воробьевых горах. Все площадки можно посмотреть на сайте проекта «Новые адреса счастья». Подать заявление на регистрацию брака — как в необычной локации, так и просто в отделе ЗАГС или МФЦ — во Дворцах бракосочетания, на портале mos.ru или на сайте Госуслуг.