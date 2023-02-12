Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 61-го километра МКАД в Москве

Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 61-го километра МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

На внутренней стороне 61-го километра МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. После аварии транспортные средства перекрыли движение на трех полосах из пяти, об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы 12 февраля.

На место происшествия незамедлительно выдвинулись оперативные службы столицы. Информации о пострадавших в данный момент не поступало.

Сейчас сотрудниками ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, а также установить виновников аварии, которые понесут ответственность.

Напомним, что ранее KP.RU писал об аварии на Боровском шоссе Москвы, в которой пострадали три человека. Машину разломило на две части после столкновения со столбом. Выбраться из иномарки люди смогли лишь при помощи спасателей.