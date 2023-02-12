На нескольких улицах в пяти округах Москвы временно изменят схему движения транспорта Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

На нескольких улицах в пяти округах Москвы временно изменится схема движения транспорта. Корректировки вводят на нескольких улицах Северо-Восточного, Западного, Центрального, Южного и Восточного административных округов, рассказали на официальном портале мэра Москвы.

Так, с 13 февраля до 30 марта для проведения строительных работ будет недоступна для проезда одна полоса из трех на двух участках Кремлевской набережной. С той же даты по 1 мая закроют одну полосу из трех на участке Проектируемого проезда № 4062 от дома 11, корпуса 2, строения 2 до дома 11, корпуса 2, строения 1 на проспекте Андропова. В этот период здесь будут благоустраивать территорию.

С 17 февраля по 26 июля запланировано переустройство инженерных сетей, из-за чего перекроют две полосы на участке 2-й Кусковской улицы в районе владения 16а.

А с 18 февраля до 1 июля будет ограничено движение на участке Складочной и улицы Двинцев от дома 1, строения 12 на Полковой улице до дома 1, строения 17 на Складочной. Перекрытия связаны со строительными работами.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее KP.RU сообщал, что с 10 февраля по 30 августа в столице перекроют участок Кавказского бульвара для проведения строительных работ.