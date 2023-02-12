Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 февраля 2023 12:45

«Соблазнил по переписке»: в Москве педофил изнасиловал подростка после флирта в мессенджерах

Педофил изнасиловал подростка на юге Москвы после флирта в мессенджерах
Роман ПОЛОСИКОВ
Педофил в Москве познакомился с 14-летним мальчиком в мессенджере и заманил его к себе в гости

Педофил в Москве познакомился с 14-летним мальчиком в мессенджере и заманил его к себе в гости

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве 33-летний мужчина познакомился в одном из мессенджеров подростком, не достигшим 14-летнего возраста, и вступил с ним в интимную переписку. Позже он пригласил его к себе в гости, где вступил с ним в сексуальную связь. Об этом рассказали в Telegram-канале Столичного СК.

О возрасте мальчика мужчина достоверно знал.Переписку обнаружили родители ребенка, которые немедленно обратились в правоохранительные органы. Сотрудники задержали подозреваемого и в ходе допроса он признался в содеянном.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, а следователи будут ходатайствовать в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что педофил в Москве на протяжении девяти месяцев насиловал 14-летнюю падчерицу друга. Он жил в одной квартире с девочкой и ее отчимом. Угрожая физической расправой он насиловал несовершеннолетнюю девочку.