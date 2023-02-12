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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 13:08

Почти миллион рублей украли у 72-летней пенсионерки в трамвае на востоке Москвы

Женщина забыла пакет с деньгами и документами в трамвае, другой пассажир решил присвоить чужое имущество себе
Роман ПОЛОСИКОВ
У 72-летней пенсионерки украли почти миллион рублей в трамвае на востоке Москвы

У 72-летней пенсионерки украли почти миллион рублей в трамвае на востоке Москвы

Фото: Иван ВИСЛОВ

На востоке Москвы 72-летняя пенсионерка ехала в трамвае с пакетом, в котором были документы и 915 тысяч рублей. Она вышла через несколько остановок, забыв о нем. Ситуацией воспользовался недобросовестный 36-летний приезжий мужчина, он присвоил чужие деньги себе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Сотрудники провели расследование и задержали подозреваемого в краже мужчину, уроженца одной из стран СНГ. Деньгами он успел распорядиться в личных целях, а документы выбросил в один из мусорных баков.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу, а также ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU рассказывал, как приезжий мужчина угнал и продал на запчасти КамАЗ за 2,9 миллиона рублей в Москве. Он угнал его с одной из столичных строек.