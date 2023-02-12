Горит одна из строящихся башен «Москва-Сити» на Пресненской набережной. Фото: МЧС России

В одной из строящихся башен «Москва-Сити» разгорелся пожар. На четвертом этаже одного из зданий на Пресненской набережной загорелись строительные материалы. Об этом рассказали KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС по городу Москве.

На месте происшествия уже работает бригада спасателей со спецтехникой, чтобы не допустить распространение огня на соседние здания. По данным ТАСС, общая площадь, охваченная огнем, на данный момент составляет около ста квадратных метров. Уточняется, что загорелась башня Moscow Tower.

О причинах возникновения пожара пока не известно, после ликвидации огня специалисты будут разбираться в причинах произошедшего. Информация о пострадавших не поступала.

«Движение по 1-му Красногвардейскому проезду временно перекрыто из-за возгорания. На месте работают оперативные службы города. Рекомендуем водителям выбирать пути объезда», - добавили в Дептрансе.

Напомним, что ранее KP.RU сообщал о пожаре в пятиэтажном доме на улице Панфиловцев. Там в одной из квартир разгорелся огонь, который хозяин жилья смог потушить до приезда бригады спасателей. Пострадавших от огня не было, а общая площадь возгорания составила даже менее одного квадратного метра.