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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 17:04

Автомобиль загорелся на внутренней стороне Садового кольца в Москве

Движение осуществляется по двум полосам из пяти
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Автомобиль охвачен огнем

Автомобиль охвачен огнем

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне Садового кольца при движении в сторону ул. Пречистинка (Зубовский бульвар, дом 17, строение 1) загорелся автомобиль. На месте происшествия работают оперативные службы города. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 12 февраля.

Информация о пострадавших устанавливается. Правоохранителям предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. На представленных кадрах видно, что транспортное средство полностью охвачено огнем.

Движение на участке осложнено, работают две полосы из пяти. Автомобилистам советуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 61-го километра МКАД в Москве. Движение было заблокировано на трех полосах из пяти. Сведений о пострадавших не поступало. НА месте аварии работали сотрудники столичной Госавтоинспекции.