Приезжий мужчина присвоил портфель 58-летнего москвича в вагоне метро Фото: МВД Медиа

На Сокольнической линии московского метрополитена 40-летний житель Ростовской области присвоил себе чужой портфель, спрятав его в свой рюкзак. Имущество забыл в вагоне метро 58-летний москвич, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Обнаружив пропажу, житель столицы спешно обратился в полицию.

Сотрудники правопорядка задержали злоумышленника, который подозревается в краже вещей и денег. Общая сумма ущерба составила 82 тысячи рублей. На момент задержания он успел избавиться от документов, а деньги нашли по месту его проживания и вернули законному владельцу.

Теперь на задержанного завели уголовное дело за кражу и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что ранее KP.RU писал о краже денег у пенсионерки в трамвае на востоке Москвы. Она оставила пакет с документами и деньгами и вышла из транспорта, а 36-летний приезжий мужчина решил присвоить его себе. В пакете был почти миллион рублей, которые на момент задержания он успел потратить, а документы выбросил.