Четверо молодых парней избили 17-летнего юношу на юге Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На юге Москвы группа молодых парней избила 17-летнего подростка на Каширском шоссе 10 февраля. На следующий день они же избили уже двух подростков, которых пришлось госпитализировать. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Четверо участников задержали по подозрению в нападении на людей. Старший из них 2002 года рождения. Теперь суд рассматривает ходатайство о заключении подозреваемых под стражу.

Ход расследования по эпизодам преступлений задержанных будет под контролем московской прокуратуры. Все материалы по делу переданы в органы столичного следственного комитета.

Ранее KP.RU писал, что пьяный бездомный мужчина избил 14-летнюю девочку в костюме ежика на севере Москвы. Она раздавала листовки и в этот момент мужчина несколько раз ударил подростка в живот. Причины подобного поведения 56-летнего бездомного мужчины не известны.