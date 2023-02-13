Марина Лошак опровергла информацию о своем уходе с поста директора Пушкинского музея Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор Государственного музея изобразительных искусств Марина Лошак опровергла информацию об уходе со своего поста. Ранее в некоторых Telegram-каналах писали о ее уходе по собственному желанию. Своим комментарием по этому поводу она поделилась в беседе с изданием РИА Новости.

Она рассказала, что ничего подобного она нигде не говорила и у нее есть действующий контракт до второго апреля этого года, который она не планирует разрывать.

В пресс-службе музея тоже опровергли подобные слухи и отметили, что нынешний директор делает многое для поддержания и укрепления международных связей. Ее профессионализм позволяет организовывать масштабные выставки в партнерстве с всемирно известными галереями и музеями.

Свой пост она занимает с июля 2103 года.

Ранее KP.RU писал, что новым гендиректором Третьяковской галереи стала Елена Проничева. Раньше она возглавляла Политехнический музей.