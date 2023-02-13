Мужчина разбил створку турникета в московском метро Фото: стоп-кадр из видео

На станции «Планерная» московского метрополитена, мужчина 2002 года рождения намеренно разбил стеклянную створку турникета при выходе. Акт вандализма попал на камеру видеонаблюдения, об этом стало известно из Telegram-канала Прокуратуры Москвы.

Теперь злодеяние молодого парня может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Ход расследования по этому делу взяли на контроль сотрудники столичной прокуратуры. Сейчас проводятся необходимые следственные материалы, в ходе которых будет принято процессуально решение о возбуждении уголовного дела по факту порчи имущества.

Нарушителю может до 350 часов обязательных работ, либо год исправительных работ, а также штраф до сорока тысяч рублей. Также за подобные злодеяния могут караться арестом на срок до трех месяцев.

Ранее KP.RU писал о мужчине, который присвоил себе портфель, который 58-летний москвич забыл в вагоне метро. Общая сумма ущерба составила 82 тысячи рублей. После обыска по месту жительства, сотрудники вернули деньги законному владельцу.