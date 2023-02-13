Автомобиль въехал в ограждение в результате аварии на внешней стороне 18 км МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

На внешней стороне 18 километра МКАД, столкнулись два легковых автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия, одна из машин врезалась в ограждение, об этом рассказали в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Оперативные службы города незамедлительно выехали на место аварии. Сообщается, что в районе происшествия наблюдается затруднение движения. Водителям рекомендуют планировать заранее альтернативные маршруты с учетом сложившейся ситуации.

Информации о причинах столкновения двух легковых автомобилей не поступало. Информация о пострадавших также отсутствует.

Ранее KP.RU рассказывал о загоревшемся автомобиле на внутренней стороне Садового кольца в Москве. Машина была полностью охвачена огнем, а движение осуществлялось на двух полосах из пяти. Пострадавших при возгорании нет. На место быстро подоспели оперативные службы города.