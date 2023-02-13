Несколько автомобилей столкнулись на Новосходненском шоссе Москвы и перекрыли дорогу Фото: Сергей ГАПОН

На Новосходненском шоссе произошло столкновение нескольких машин. Из-за аварии полностью перекрыто движение на участке дороги в районе дома №31, об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы Москвы.

Информации о пострадавших не поступало. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Им предстоить установить виновников столкновения, чтобы они понесли наказание в соответствии с законом.

В связи с полным перекрытием участка дороги, водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативный маршрут проезда.

Ранее KP.RU рассказывал о ДТП на внешней стороне 18 километра МКАД. В результате столкновения одна из машин влетела в ограждение. Из-за аварии было затруднено движение на данном участке дороги.