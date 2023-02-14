Синоптик Шувалов пообещал «плачущую» погоду в Москве 14 февраля

Синоптик пообещал «плачущую» погоду в Москве 14 февраля Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве 14 февраля ожидается слякоть с неба, под ногами и вообще повсюду, а температура воздуха будет колебаться около нуля градусов. Таким прогнозом поделился с изданием News.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Специалист назвал погоду в этот день «плачущей».

По словам специалиста, сильного ветра ждать не стоит, а воздух местами может прогреваться и до двух градусов тепла. Осадки будут не такими обильными, как в минувшие выходные, но мокрый снег вряд ли добавит ярких красок в День влюбленных.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Москве днем ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах. В ночное время суток может похолодать до четырех градусов ниже нуля. Атмосферное давление в столице в течение дня будет меняться с 743 до 749 миллиметров ртутного столба.