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НовостиОбщество14 февраля 2023 9:29

ЦОДД: движение в Москве сейчас оценивается в пять баллов

Вечером ожидаются восьми балльные пробки
Роман ПОЛОСИКОВ
Движение в Москве сейчас оценивается в пять баллов

Движение в Москве сейчас оценивается в пять баллов

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На данный момент пробки в Москве оценивают в пять баллов. Уже к вечеру ожидают затруднение движения в столице до восьми баллов. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Москвы по данным ЦОДД.

Сейчас движение затруднено на: шоссе Энтузиастов, проспекте Андропова, Третьем транспортном кольце, МКАД и в центральной части города.

В Москве продолжает идти снег и на дорогах может образовываться гололедица. Водителям рекомендуют не отвлекаться на гаджеты во время поездки по городу, а также соблюдать дистанцию между автомобилями и скоростной режим.

Чтобы сэкономить время поездки в часы пик, можно пересесть с личного транспорта на общественный, разгрузив тем самым движение на улицах города.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 14 февраля ожидается «плачущая» погода. Слякоть будет повсюду, поэтому стоит быть аккуратными при передвижении по дорогам и улицам столицы.